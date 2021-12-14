В Арзамасе рыжий кот упал в 12-метровый(!) колодец. Посмотрите видео чудесного спасения

В Арзамасе прошла операция по спасению рыжего кота — его достали с 12-метровой глубины. Колодец был закрыт большим деревянным щитом, несмотря на это кот смог пробраться сквозь преграду, подлез под крышку и упал с большой высоты. Местные жители услышали громкие звуки и вызвали на место сотрудников МЧС — они развернули спасательную операцию. Один из них спустился на дно колодца, а другие члены команды вытащили его на поверхность уже с переноской, в котором сидел кот.

Животное временно приютили неравнодушные жительницы Арзамаса. Сейчас они ищут для него новый дом и любящих хозяев.

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Фото: pexels