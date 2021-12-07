Нижегородцы смогут спуститься в подземелье Пороховой башни. Правда, не все. Рассказываем, у кого будет такая возможность

В Нижегородском кремле создали экскурсию по подземелью Пороховой башни. Она пройдет 9 декабря. Правда, посетить ее смогут только обладатели «Пушкинской карты».
автор фото — Дима Четыре
Обладатели «Пушкинской карты» в этот четверг, 9 декабря, смогут прогуляться по подземелью Пороховой башни нижегородского Кремля. Участники экскурсии увидят, как на памятнике образуются сталактиты и, возможно, познакомятся с семейством летучих мышей.
Экскурсии рассчитаны на небольшие группы до шести человек. Генеральный прогон нового городского проекта пройдет 9 декабря в 14:00.
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