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Нижегородцы смогут спуститься в подземелье Пороховой башни. Правда, не все. Рассказываем, у кого будет такая возможность

В Нижегородском кремле создали экскурсию по подземелью Пороховой башни. Она пройдет 9 декабря. Правда, посетить ее смогут только обладатели «Пушкинской карты».

 

автор фото — Дима Четыре

Обладатели «Пушкинской карты» в этот четверг, 9 декабря, смогут прогуляться по подземелью Пороховой башни нижегородского Кремля. Участники экскурсии увидят, как на памятнике образуются сталактиты и, возможно, познакомятся с семейством летучих мышей.

Экскурсии рассчитаны на небольшие группы до шести человек. Генеральный прогон нового городского проекта пройдет 9 декабря в 14:00.

 

 

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