Стало известно, кто победил в финале юбилейного сезона лиги КВН «Нижний Новгород»

В Нижнем Новгороде в концертном зале «Юпитер» зрители узнали победителей юбилейного сезона лиги КВН «Нижний Новгород». Гостями игры стали финалисты Высшей лиги МС КВН — команда «Имени меня».

Чемпион сезона — «Партия» — 18 баллов (Главный приз — поездка на фестиваль команд КВН в Сочи «КиВиН 2022»)

«Город двух N» из ННГУ имени Лобачевского — 17 баллов

«Смехчающие обстоятельства» из Нижегородской академии МВД — 15,4 баллов

«Вишенка» из НГПУ имени Минина — 14,8 баллов

«ЕRROR 404» Нижний Новгород — 14,8 баллов

«ТАДАМ» из Арзамасского филиала ННГУ имени Лобачевского — 12,4

Специальный приз «Кубок Губернатора 2021» и поездку фестиваль команд КВН в Сочи «КиВиН 2022» получила команда — «Город двух N».

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: GEOPRO: Репортажи - КВН «Нижний Новгород»