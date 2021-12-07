Стало известно, кто победил в финале юбилейного сезона лиги КВН «Нижний Новгород»

В столице Приволжья прошел финал юбилейного сезона Официальной лиги МС КВН «Нижний Новгород». Рассказываем о победителях.
В Нижнем Новгороде в концертном зале «Юпитер» зрители узнали победителей юбилейного сезона лиги КВН «Нижний Новгород». Гостями игры стали финалисты Высшей лиги МС КВН — команда «Имени меня».
Чемпион сезона — «Партия» — 18 баллов (Главный приз — поездка на фестиваль команд КВН в Сочи «КиВиН 2022»)
«Город двух N» из ННГУ имени Лобачевского — 17 баллов
«Смехчающие обстоятельства» из Нижегородской академии МВД — 15,4 баллов
«Вишенка» из НГПУ имени Минина — 14,8 баллов
«ЕRROR 404» Нижний Новгород — 14,8 баллов
«ТАДАМ» из Арзамасского филиала ННГУ имени Лобачевского — 12,4
Специальный приз «Кубок Губернатора 2021» и поездку фестиваль команд КВН в Сочи «КиВиН 2022» получила команда — «Город двух N».
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Фото: GEOPRO: Репортажи - КВН «Нижний Новгород»
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