В мэрии рассказали, когда в Нижнем Новгороде заработают елочные базары

В Нижнем Новгороде с 10 декабря заработают елочные базары. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
В Автозаводском районе с 10 по 31 декабря можно купить новогоднюю красавицу по адресам:
- улица Маяковская, 17 (за рынком «Мончагорский»)
- улица Космическая, 58А
- на Южном шоссе, 35 у ТЦ «Перекресток»
- улица Плотникова, 4а у автостоянки
- улица Львовская, 7 «Торговые ряды»
В Московском районе:
- у ТЦ «Вишневый сад» на улице Чаадаева, 28
В Советском районе палатки с живыми елями поставят:
- на пересечении улиц Пушкина и Артельной
- три палатки на улице имени Генерала Ивлиева у диспетчерского пункта «Кузнечиха-2»
В Нижегородском районе:
- на улице Костина у дома 13 (около входа на «Средной рынок»)
В Ленинском районе с 25 декабря по 3 января пройдет новогодняя ярмарка с 9:00 до 21:00 на территории ЦНТ «Комсомолка».
В Приокском районе 7 декабря пройдет аукцион по размещению точки продаж новогодних красавиц у дома 20 в микрорайоне «Щербинки-1».
В Сормовском районе с 15 декабря начнут работать базары:
- у ТЦ «Севен» на проспекте Кораблестроителей, 22б
- «Каскад Хаус» улица Щербакова, 15
В Канавинском районе с 20 декабря:
- место расположения и график работы торговых палаток пока неизвестен
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: pexels
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.