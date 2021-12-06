В мэрии рассказали, когда в Нижнем Новгороде заработают елочные базары

В Автозаводском районе с 10 по 31 декабря можно купить новогоднюю красавицу по адресам:

улица Маяковская, 17 (за рынком «Мончагорский»)

улица Космическая, 58А

на Южном шоссе, 35 у ТЦ «Перекресток»

улица Плотникова, 4а у автостоянки

улица Львовская, 7 «Торговые ряды»

В Московском районе:

у ТЦ «Вишневый сад» на улице Чаадаева, 28

В Советском районе палатки с живыми елями поставят:

на пересечении улиц Пушкина и Артельной

три палатки на улице имени Генерала Ивлиева у диспетчерского пункта «Кузнечиха-2»

В Нижегородском районе:

на улице Костина у дома 13 (около входа на «Средной рынок»)

В Ленинском районе с 25 декабря по 3 января пройдет новогодняя ярмарка с 9:00 до 21:00 на территории ЦНТ «Комсомолка».

​В Приокском районе 7 декабря пройдет аукцион по размещению точки продаж новогодних красавиц у дома 20 в микрорайоне «Щербинки-1».

В Сормовском районе с 15 декабря начнут работать базары:

у ТЦ «Севен» на проспекте Кораблестроителей, 22б

«Каскад Хаус» улица Щербакова, 15

В Канавинском районе с 20 декабря:

место расположения и график работы торговых палаток пока неизвестен

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Фото: pexels