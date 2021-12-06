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В мэрии рассказали, когда в Нижнем Новгороде заработают елочные базары

В Нижнем Новгороде с 10 декабря заработают елочные базары. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

 

В Автозаводском районе с 10 по 31 декабря можно купить новогоднюю красавицу по адресам:

  • улица Маяковская, 17 (за рынком «Мончагорский»)
  • улица Космическая, 58А
  • на Южном шоссе, 35 у ТЦ «Перекресток»
  • улица Плотникова, 4а у автостоянки
  • улица Львовская, 7 «Торговые ряды»

В Московском районе:

  • у ТЦ «Вишневый сад» на улице Чаадаева, 28

В Советском районе палатки с живыми елями поставят:

  • на пересечении улиц Пушкина и Артельной
  • три палатки на улице имени Генерала Ивлиева у диспетчерского пункта «Кузнечиха-2»

В Нижегородском районе:

  • на улице Костина у дома 13 (около входа на «Средной рынок»)

В Ленинском районе с 25 декабря по 3 января пройдет новогодняя ярмарка с 9:00 до 21:00 на территории ЦНТ «Комсомолка».

​В Приокском районе 7 декабря пройдет аукцион по размещению точки продаж новогодних красавиц у дома 20 в микрорайоне «Щербинки-1».

В Сормовском районе с 15 декабря начнут работать базары:

  • у ТЦ «Севен» на проспекте Кораблестроителей, 22б
  • «Каскад Хаус» улица Щербакова, 15

В Канавинском районе с 20 декабря:

  • место расположения и график работы торговых палаток пока неизвестен

 

 

 

 

 

 

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Фото: pexels

 

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