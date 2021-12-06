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Нижегородский дом начала XX века могут признать ОКН. Его можно увидеть в Балабановском фильме «Жмурки»

Дом в Нижнем Новгороде на улице Провиантской, 8 стал выявленным объектом культурного наследия. Также, это здание появлялось в фильме Алексея Балабанова — «Жмурки». Об этом сообщает градозащитница Анна Давыдова в Facebook.

 

По словам градозащитницы, деревянный двухэтажный дом начала 20 века получил статус «выявленного объект культурного наследия» только на один год. За это время планируется добиться включения здания в реестр ОКН.

Историческое здание нуждается в реставрации, а небольшую зеленую зону рядом с домом планируют благоустроить. Если заявка победит в голосовании проекта «Вам решать», то на реализацию идеи выделят финансирование. Этому скверу могут присвоить звание нижегородского поэта — Юрия Адрианова.

«Есть еще временной лаг, чтобы насладиться архитектурой этого здания. И напрямую бульдозер туда в этот год не загонят», — добавила Анна Давыдова.

 

 

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