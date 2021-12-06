Бр-р! 🥶 На этой неделе морозы в Нижнем Новгороде достигнут отметки -12 градусов

Так, сегодня, 6 декабря, на протяжении всего дня будет пасмурно и ветрено. Утром столбики термометров достигнут отметки в -10 градусов, днем и вечером воздух прогреется только до -7. К ночи потеплеет до -6. Ветер подует с востока, его скорость составит — 2–3,5 метров в секунду.

Во вторник, 7 декабря, утром и днем нижегородцев ждет небольшой мороз, термометры покажут -6 градусов по Цельсию, к ночи температура воздуха поднимется до -1. Синоптики прогнозируют пасмурную погоду с сильными снегопадами, а скорость юго-восточного ветра до 6 метров в секунду.

В среду, 8 декабря, утром будет пасмурно и снежно. Днем потеплеет до +2 градусов и пройдет снег с дождем. К ночи температура воздуха опустится до 0, а дожди и снегопады прекратятся. Ветер сменит направление на южное и ослабнет до 2 метров в секунду. В четверг, 9 декабря, весь день будет пасмурно, облачно и без осадков. Утром термометры покажут 0 градусов. Такая же температура сохранится и днем. К ночи похолодает до -7. Скорость юго-восточного ветра составит 2 метра в секунду

В пятницу, 10 декабря, синоптики прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Утром термометры покажут -4 градуса по Цельсию, днем похолодает до -7. К ночи температура воздуха опустится до -12 градусов.

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