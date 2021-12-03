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Синоптики рассказали о погоде в Нижнем до конца рабочей недели. Прогнозируют похолодание до -10

В Нижнем Новгороде и Нижегородской области столбики термометров в эти выходные опустятся до -10 градусов по Цельсию. Дальше — больше? Синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие дни.

 

автор фото — Никита Духник

В первые декабрьские выходные в этом году в столицу Приволжья придет похолодание до -10 градусов. Правда, случится это не сразу.

В субботу, 4 декабря, утром температура воздуха будет колебаться от +1 до -1 градусов по Цельсию. Так, днем пойдет снег с дождем и начнется понижение температуры, столбики термометров покажут -3. К ночи ожидается -5 градусов. Ветер при этом сменится с юго-западного на западный, скорость его порывов достигнет 5,2 метров в секунду.

В воскресенье, 5 декабря, с утра в Нижний Новгород придет легкий мороз в -6 градусов и снег, который будет идти целый день. К вечеру похолодает до -9. Ветер сменит свое направление на северо-восточное и ослабнет до 2 метров в секунду.

 

 

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