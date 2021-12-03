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В международный день шоппинга в Нижнем пройдет Garage sale

5 декабря, в пространстве лофта FORSELF на Зеленском съезде пройдет Garage sale. В это воскресенье соберутся все неравнодушные ко вторичному использованию вещей и познакомятся с локальными брендами (будет целый корнер от нижегородского бренда Fors) и украшениями.

 

5 декабря

Время: 10:00 — 20:00

Место: Зеленский съезд, 4

 

Программа мероприятия:

Гараж-сейл — 10:00 — 20:00⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Вход свободный. Любой желающий сможет:

  • присоединиться к команде и продать свои вещи, неважно, что это будет — одежда, мебель, аксессуары или рецепт бабушкиного пирога
  • купить винтаж, локальные бренды, к примеру, Fors, украшения или мебель

 

 

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