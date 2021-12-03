В международный день шоппинга в Нижнем пройдет Garage sale

5 декабря, в пространстве лофта FORSELF на Зеленском съезде пройдет Garage sale. В это воскресенье соберутся все неравнодушные ко вторичному использованию вещей и познакомятся с локальными брендами (будет целый корнер от нижегородского бренда Fors) и украшениями.
5 декабря
Время: 10:00 — 20:00
Место: Зеленский съезд, 4
Программа мероприятия:
Гараж-сейл — 10:00 — 20:00⠀⠀
Вход свободный. Любой желающий сможет:
- присоединиться к команде и продать свои вещи, неважно, что это будет — одежда, мебель, аксессуары или рецепт бабушкиного пирога
- купить винтаж, локальные бренды, к примеру, Fors, украшения или мебель
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.