В международный день шоппинга в Нижнем пройдет Garage sale

5 декабря, в пространстве лофта FORSELF на Зеленском съезде пройдет Garage sale. В это воскресенье соберутся все неравнодушные ко вторичному использованию вещей и познакомятся с локальными брендами (будет целый корнер от нижегородского бренда Fors) и украшениями.