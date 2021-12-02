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В новом шоу Константина Ивлева победил нижегородец. Дмитрий Камаев стал обладателем золотого ножа

Нижегородец Дмитрий Камаев выиграл в новом кулинарном шоу «Молодые ножи» с Константином Ивлевым. Вместе с поваром их Нижнего за победу сражались еще пять участников из разных городов России.

 

Дмитрий Камаев прошел все испытания — в третьем туре он приготовил авторскую версию сашими из гребешка с соусом из баклажана, чернил каракатицы, смородины и сметаны и вышел в финал вместе с другими участниками.

В финале повар приготовил свое фирменное блюдо — татаки из тунца. Константин Ивлев и приглашенный гость — Анатолий Цой оценили мастерство Кузнецова. Нижегородец стал обладателем именного золотого ножа.

 

 

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Фото: Instagram

 

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