В новом шоу Константина Ивлева победил нижегородец. Дмитрий Камаев стал обладателем золотого ножа

Дмитрий Камаев прошел все испытания — в третьем туре он приготовил авторскую версию сашими из гребешка с соусом из баклажана, чернил каракатицы, смородины и сметаны и вышел в финал вместе с другими участниками.

В финале повар приготовил свое фирменное блюдо — татаки из тунца. Константин Ивлев и приглашенный гость — Анатолий Цой оценили мастерство Кузнецова. Нижегородец стал обладателем именного золотого ножа.

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Фото: Instagram