В новом шоу Константина Ивлева победил нижегородец. Дмитрий Камаев стал обладателем золотого ножа

Нижегородец Дмитрий Камаев выиграл в новом кулинарном шоу «Молодые ножи» с Константином Ивлевым. Вместе с поваром их Нижнего за победу сражались еще пять участников из разных городов России.
Дмитрий Камаев прошел все испытания — в третьем туре он приготовил авторскую версию сашими из гребешка с соусом из баклажана, чернил каракатицы, смородины и сметаны и вышел в финал вместе с другими участниками.
В финале повар приготовил свое фирменное блюдо — татаки из тунца. Константин Ивлев и приглашенный гость — Анатолий Цой оценили мастерство Кузнецова. Нижегородец стал обладателем именного золотого ножа.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: Instagram
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.