Нижегородцы в премии независимых российских винных карт Russian Wine Awards. Mitrich Steakhouse и MÜKKA отмечены престижной премией

В Москве подвели итоги конкурса независимых российских винных карт Russian Wine Awards (RWA). Несколько нижегородских заведений были отмечены организаторами — Mitrich Steakhouse и MÜKKA.
Отметка Russian Wine Awards у ресторана говорит о том, что «цены на вино в ресторане — честные, выбор интересный и небанальный, а карта создана со знанием дела, с любовью к хорошему вину и с уважением к гостю». Высший балл премии — три звезды. Публикуем заведения Нижнего Новгорода, винные карты которых отметили эксперты:
- Ресторан MÜKKA (три звезды, в номинации «Лучшая винная карта пиццерии»);
- Ресторан MÜKKA (две звезды в номинации «Лучшая карта ресторана национальной кухни»)
- Ресторан Mitrich Steakhouse (три звезды в номинации «Лучший выбор рислингов»);
- Ресторан Mitrich Steakhouse (три звезды в номинации «Лучший выбор вин по бокалам»)
«Безусловно, эта высокая оценка от профессионалов - заслуга нашего шеф-сомелье, нашей очаровательной Виктории, которая очень серьезно и творчески подходит к составлению нашей карты вин, тщательно подбирая для вас самые лучшие мировые вина!», — отмечает команда ресторана MÜKKA.
Процесс оценки винных карт: оценка проводится жюри в соответствии с разработанными оргкомитетом критериями по балльной системе. Баллы высчитываются с помощью бюллетеней с критериями голосования по каждой отдельной номинации. Голоса членов жюри-профессионалов будут иметь вес в 75%, а голоса энтузиастов в 25%. Таким образом результат будет, с одной стороны, профессиональным, а с другой — будет близок к мнению гостя ресторана.
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Фото: сообщество ресторана MÜKKA «ВКонтакте»
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