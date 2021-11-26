Нижегородцы в премии независимых российских винных карт Russian Wine Awards. Mitrich Steakhouse и MÜKKA отмечены престижной премией

Отметка Russian Wine Awards у ресторана говорит о том, что «цены на вино в ресторане — честные, выбор интересный и небанальный, а карта создана со знанием дела, с любовью к хорошему вину и с уважением к гостю». Высший балл премии — три звезды. Публикуем заведения Нижнего Новгорода, винные карты которых отметили эксперты:

Ресторан MÜKKA ( три звезды , в номинации «Лучшая винная карта пиццерии»);

( , в номинации «Лучшая винная карта пиццерии»); Ресторан MÜKKA ( две звезды в номинации «Лучшая карта ресторана национальной кухни»)

( в номинации «Лучшая карта ресторана национальной кухни») Ресторан Mitrich Steakhouse ( три звезды в номинации «Лучший выбор рислингов»);

( в номинации «Лучший выбор рислингов»); Ресторан Mitrich Steakhouse ( три звезды в номинации «Лучший выбор вин по бокалам»)

«Безусловно, эта высокая оценка от профессионалов - заслуга нашего шеф-сомелье, нашей очаровательной Виктории, которая очень серьезно и творчески подходит к составлению нашей карты вин, тщательно подбирая для вас самые лучшие мировые вина!», — отмечает команда ресторана MÜKKA.

Процесс оценки винных карт: оценка проводится жюри в соответствии с разработанными оргкомитетом критериями по балльной системе. Баллы высчитываются с помощью бюллетеней с критериями голосования по каждой отдельной номинации. Голоса членов жюри-профессионалов будут иметь вес в 75%, а голоса энтузиастов в 25%. Таким образом результат будет, с одной стороны, профессиональным, а с другой — будет близок к мнению гостя ресторана.

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Фото: сообщество ресторана MÜKKA «ВКонтакте»