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Создатели проекта #ВчераСегодняЗавтрак проведут современный русский завтрак в Red Wall

Новое мероприятие в рамках проекта гастроэнтузиастов Светланы Головановой и Анастасии Орловой пройдет 5 декабря в ресторане с концепцией zero waste Red Wall.

 

5 декабря

Время: начало в 11:00

Место: улица Кожевенная, 2

 

Гостей завтрака ждет специальное русское меню в авторском прочтении шеф-повара Ильи Русских:

  • гренка с яйцом пашот, соусом голландез и лососем
  • оладьи с кабачком, орехами и мороженым из варееной сгущенки

Также, в качестве развлекательно-познавательной программы гостей ждет квиз про Россию, ее гастрономические и не только традиции.

Стоимость — 1000 рублей. Для бронирования и оплаты мест можно звонить по телефонам: 8-905-195-89-84 — Светлана, 8-920-044-66-88 — Анастасия.

 

 

 

 

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Фото: архив Red Wall

 

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