Создатели проекта #ВчераСегодняЗавтрак проведут современный русский завтрак в Red Wall

Новое мероприятие в рамках проекта гастроэнтузиастов Светланы Головановой и Анастасии Орловой пройдет 5 декабря в ресторане с концепцией zero waste Red Wall.
5 декабря
Время: начало в 11:00
Место: улица Кожевенная, 2
Гостей завтрака ждет специальное русское меню в авторском прочтении шеф-повара Ильи Русских:
- гренка с яйцом пашот, соусом голландез и лососем
- оладьи с кабачком, орехами и мороженым из варееной сгущенки
Также, в качестве развлекательно-познавательной программы гостей ждет квиз про Россию, ее гастрономические и не только традиции.
Стоимость — 1000 рублей. Для бронирования и оплаты мест можно звонить по телефонам: 8-905-195-89-84 — Светлана, 8-920-044-66-88 — Анастасия.
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