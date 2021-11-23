Создатели проекта #ВчераСегодняЗавтрак проведут современный русский завтрак в Red Wall

Время: начало в 11:00

Гостей завтрака ждет специальное русское меню в авторском прочтении шеф-повара Ильи Русских:

гренка с яйцом пашот, соусом голландез и лососем

оладьи с кабачком, орехами и мороженым из варееной сгущенки

Также, в качестве развлекательно-познавательной программы гостей ждет квиз про Россию, ее гастрономические и не только традиции.

Стоимость — 1000 рублей. Для бронирования и оплаты мест можно звонить по телефонам: 8-905-195-89-84 — Светлана, 8-920-044-66-88 — Анастасия.