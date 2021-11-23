Проект «Архитектурный четверг» проведет zoom-встречу с молодыми архитекторами и дизайнерами

Архитектурное сообщество проведет zoom-встречу в коллаборации с молодежным объединением Союза Архитекторов Свердловской области. Участники обсудят:

зачем архитекторам объединяться

что может дать профессиональное сообщество архитектору

в каких мероприятиях: фестивалях и конкурсах можно будет принять участие в следующем (2022) году

Кроме того, координатор Молодежного Объединения из Екатеринбурга — Иван Сорокин — расскажет о возможностях и перспективах развития Союза Архитекторов России и об архитектурных программах. Также, координатор МОСА — Наталья Новикова — познакомит участников с образовательно-конкурсной программой АРХ-ИДЕЯ.

Ссылка на встречу по запросу в личных сообщениях.

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Фото: pexels