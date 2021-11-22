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В Нижнем Новгороде пройдут Дни Венгрии. Рассказываем о программе

В год 800-летия столицы Приволжья 2−4 декабря в городе пройдут Дни Венгрии. Организаторы подготовили программу — концерт в Нижегородской филармонии, выставку, лектории и мастер-класс венгерского шеф-повара. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

 

Так, 2 декабря в Кремлевском концертном зале Нижегородской филармонии пройдет концерт цимбалистки Екатерины Анохиной. В программе концерта музыка для цимбал венгерских и австро-венгерских композиторов — Ференца Листа, Белы Бартока, Золтана Кодая, Дьердя Кутага и других.

В НГЛУ имени Добролюбова откроется выставка плакатов венгерских фраз и лекция директора венгерского культурного центра посольства Венгрии в России Шандора Козлова для студентов вуза.

Кроме того, в ресторане «Балканский дворик» на улице Рождественской, 19 организуют «Венгерский ужин» и кулинарный мастер-класс венгерского шеф-повара по приготовлению традиционных венгерских блюд — гуляша и десерта «Эстерхази».

Посетить мероприятия возможно только при предъявлении «Мультипасса 800» или QR-кода. Требования не распространяются на несовершеннолетних посетителей.

 

 

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Фото: pexels

 

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