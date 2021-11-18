Объявление дня: 11 полицейских собак ищут новый дом. Десять овчарок и один русский спаниель ждут новых хозяев

В Нижегородской области ищут новых хозяев для 11 собак, завершивших службу в органах внутренних дел. Собаки — в возрасте от 11 до 7 лет — покидают службу из-за возраста.

«У них хорошее здоровье, собаки преданны и послушны. Они дрессированы по различным направлениям: поиск без вести пропавших, взрывчатых веществ, боеприпасов и наркотиков», — отмечают в службе.

Собаки ждут новых хозяев в Центре кинологической службы по адресу: Московское шоссе, 386а. Забрать животное возможно только после собеседования, предварительно договорившись о визите по телефону: (8-831) 268-78-00.

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Фото: pexels