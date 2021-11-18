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Проект «Посмотри на Нижний 800» претендует на победу в финале конкурса детских туристических проектов

Проект «Посмотри на Нижний 800» вошел в десятку финалистов в номинации «Пилотные проекты в сфере детского туризма» и вышел в финал всероссийского конкурса.

 

«Посмотри на Нижний» — это проект с уникальными туристическими программами для детей. Экскурсионные группы разделили на несколько маршрутов, исходя из интересов и предпочтений: «Спортивный Нижний», «Научный Нижний», «Промышленный Нижний», «Творческий Нижний», «Доблестный Нижний», «Судоходный Нижний» и «Экологический Нижний».

Для экскурсантов провели речную прогулку вдоль Нижневолжской набережной, организовали посещение планетария, музея речного флота, стадиона «Нижний Новгород», музея-усадьбы Рукавишниковых и парка Победы.

Уже завтра, 19 ноября, пройдет представление проектов в онлайн-формате.

На участие в конкурсе отправлены проекты из 48 субъектов России — до полуфинала допустили 75 заявок.

 

 

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Фото: архив пресс-служб

 

 

 

 

 

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