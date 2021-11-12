Сон, сладости и витамины: стало известно, как нижегородцы изменили свой образ жизни этой осенью

Осень сильно отразилась на образе жизни и общем состоянии нижегородцев. Каждый второй отметил, что ощущает повышенную сонливость, каждый третий — тревожность.

Для поддержки иммунитета в осенний период каждый второй житель города начал принимать витамины. Must-have у нижегородцев — витамин Д (33%), Омега-3 (21%) и витамин С (20%).

Почти половина респондентов признались, что следуют интуитивному питанию, не ограничивая себя в потреблении сладкого и фастфуда. Треть респондентов стали есть чаще и больше. Еще у трети повышение аппетита резко сменяется его полным отсутствием.

Отмечается, что нижегородцы планируют ввести в свой рацион больше ЗОЖ-продуктов. Большинство пополнит полки холодильников фруктами и овощами (66%), а треть станет есть больше орехов. Каждый шестой разнообразит свой рацион растительным молоком и растительным мясом (16%).

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