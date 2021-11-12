Нижегородская «училка» указала на ошибку Владимира Путина. Все дело в ударении

Блогер из Нижнего Новгорода в новом видео у себя в Instagram разобрала речь Владимира Путина. Так, оказалось, что он делает ошибку в слове «разниться».

По правилам русского языка в любой форме этого глагола ударение должно стоять на корне – «рАзниться». Подписчики «училки» в комментариях к видео отметили, что грамотное использование глагола звучит неестественно и непривычно.

Интервью с создательницей YouTube-канала «Училка vs ТВ» Татьяной Гартман для «НН.Собака.ru» здесь.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: Ксения Баздерова