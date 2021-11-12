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Нижегородская «училка» указала на ошибку Владимира Путина. Все дело в ударении

Татьяна Гартман — номинант премии «ТОП 50 самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — ведет свой канал «Училка vs TВ» с 2018 года. Героем ее нового выпуска стал — Владимир Путин. Гартман заметила ошибку в речи президента — он неправильно ставит ударение в слове «рАзниться».

 

Блогер из Нижнего Новгорода в новом видео у себя в Instagram разобрала речь Владимира Путина. Так, оказалось, что он делает ошибку в слове «разниться».

По правилам русского языка в любой форме этого глагола ударение должно стоять на корне – «рАзниться». Подписчики «училки» в комментариях к видео отметили, что грамотное использование глагола звучит неестественно и непривычно.

Интервью с создательницей YouTube-канала «Училка vs ТВ» Татьяной Гартман для «НН.Собака.ru» здесь.

 

 

 

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Фото: Ксения Баздерова

 

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