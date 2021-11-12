Нижегородские художники вошли в шорт-лист премии Кандинского

Художники из Нижнего Новгорода вошли в шорт-лист(!) 13-ой премии Кандинского — крупнейшей в России негосударственной премии в области современного искусства. Церемония награждения победителей пройдет 17 ноября в Московском музее современного искусства.
В шорт-лист 13-й премии Кандинского вошли два художника из Нижегородской области — Павел Отдельнов из Дзержинска и нижегородец Владимир Чернышев.
Павел Отдельнов стал финалистом в номинации «Проект года» с работой «Промзона» о территории дзержинских заводов. В основе проекта — семейная история художника, связанная с химическими предприятиями города.
Резидент студии «Тихая» Владимир Чернышев стал финалистом номинации «Молодой художник. Проект года» с проектом «Бассейн». Инсталляция была показана в 2019 году на персональной выставке художника «Гудрон и гномы» (галерея FUTURO, Нижний Новгород).
Победителей объявят на церемонии награждения 17 ноября.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: сайт премии
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.