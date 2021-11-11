«С серьезными ограничениями»: стал известен формат проведения новогодних елок в нижегородских школах

Школы и садики Нижнего Новгорода и области смогут проводить новогодние елки. Мероприятия пройдут с серьезными ограничениями, об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин. Рассказываем, об изменениях.
«Проведение возможно, но, как и прежде, с серьезными ограничениями», — ответил Глеб Никитин.
Образовательные учреждения региона должны организовать новогодние утренники без привлечения посторонних — без фотографов и аниматоров. Концерты в школах должны будут проходить в отдельных классах и соблюдением социальной дистанции.
«Также необходимо соблюдать социальную дистанцию — один человек на 4 кв. м. площади помещения, где будет проходить елка», — добавил губернатор.
Губернатор добавил, что правила в ближайшее время могут измениться.
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Фото: pexels
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