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«С серьезными ограничениями»: стал известен формат проведения новогодних елок в нижегородских школах

Школы и садики Нижнего Новгорода и области смогут проводить новогодние елки. Мероприятия пройдут с серьезными ограничениями, об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин. Рассказываем, об изменениях.

 

«Проведение возможно, но, как и прежде, с серьезными ограничениями», — ответил Глеб Никитин.

Образовательные учреждения региона должны организовать новогодние утренники без привлечения посторонних — без фотографов и аниматоров. Концерты в школах должны будут проходить в отдельных классах и соблюдением социальной дистанции.

«Также необходимо соблюдать социальную дистанцию — один человек на 4 кв. м. площади помещения, где будет проходить елка», — добавил губернатор.

Губернатор добавил, что правила в ближайшее время могут измениться.

 

 

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Фото: pexels

 

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