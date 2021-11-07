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Танцевальный коллектив «Отражение» из Нижнего завоевал гран-при фестиваля Inclusive Dance

Танцевальный коллектив «Отражение» из школы-интерната для слепых и слабовидящих детей стал абсолютным победителем IX благотворительного танцевального фестиваля Inclusive Dance.

 

Нижегородцы участвовали в фестивале уже в девятый раз. В этом году с танцевальным номером «Кукловод», коллектив «Отражение» получил Кубок Гран-при и приз зрительских симпатий. 

Жюри оценивало участников в масштабном международном онлайн-формате. Конкурсанты представляли танцевальные постановки по девяти танцевальным направлениям: бальный, исторический, классический, акробатический, социальный, народный, современный, эстрадный и уличный. 

«Я преклоняюсь перед ребятами за их трудолюбие, преодоление, борьбу, упорство. Было непросто, но ни один из них не сошел с орбиты танцевального искусства. Они увлечены танцем, это их вдохновение, их жизнь», — отметила директор школы-интерната Ирина Бударина.

Inclusive Dance — один из крупнейших фестивалей инклюзивного танца в мире. В 2021 году в нем приняло участие более 130 коллективов из четырех стран и 42 регионов России, а также 411 танцоров с ограниченными возможностями здоровья.

 

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Фото: архив пресс-служб

 

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