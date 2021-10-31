Маргарита Барнева завоевала золото первенства мира по самбо

Маргарита Барнева и Юлия Молчанова представляли юниорскую сборную России в весовых категориях — 50 и 54 кг.

Маргарита Барнева в финале вышла против украинской спортсменки Снежаны Плиш. Выксунской самбистке удалось удержать преимущество в два балла и довести поединок до победы.

Юлия Молчанова в первенстве завоевала серебряную медаль. Спортсменка досрочно заканчивала поединки, но в финале со счетом 4:2 проиграла спортсменке из Узбекистана. В итоге представительница Нижегородской области оказалась второй.

На первенстве мира сборная России лидировала в командном зачете. Так, спортсмены завоевали — 16 золотых, 8 серебряных и 2 бронзовые медали.

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Фото: выкса.рф