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В парках Нижнего Новгорода пройдет серия квестов. Участником может стать любой желающий

В ноябре в парках Нижнего Новгорода пройдет серия квестов. Участники должны найти (минимум) 7 из 10 QR-кодов на территории парка, выполнить задания и отправить данные организаторам.

 

Так, с 1 по 28 ноября любой желающий может стать участником игры с QR-кодами. Задания появятся на объектах инфраструктуры с порядковыми номерами. Кроме того, выполнив задания, участники могут разместить пост в любой социальной сети с хештегом «#PROпарки» и получить приз.

Квесты пройдут:

  • в парке Станкозавода — с 1 по 7 ноября
  • в парке «Дубки» — с 8 по 14 ноября
  • в парке «Светлоярский» — с 15 по 21 ноября
  • в парке имени Свердлова — с 22 по 28 ноября

Результаты выполненных заданий отправляются одним письмом на почту: barykin@parkinnov.ru с указанием ФИО, возраста и телефона для связи. Ответы принимаются с 1 по 28 ноября.

Итоги квеста подведут в группе «ВКонтакте» и в Instagram-аккаунте.

 

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Фото: pexels

 

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