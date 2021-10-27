В парках Нижнего Новгорода пройдет серия квестов. Участником может стать любой желающий

Так, с 1 по 28 ноября любой желающий может стать участником игры с QR-кодами. Задания появятся на объектах инфраструктуры с порядковыми номерами. Кроме того, выполнив задания, участники могут разместить пост в любой социальной сети с хештегом «#PROпарки» и получить приз.

Квесты пройдут:

в парке Станкозавода — с 1 по 7 ноября

— с 1 по 7 ноября в парке «Дубки» — с 8 по 14 ноября

— с 8 по 14 ноября в парке «Светлоярский» — с 15 по 21 ноября

— с 15 по 21 ноября в парке имени Свердлова — с 22 по 28 ноября

Результаты выполненных заданий отправляются одним письмом на почту: barykin@parkinnov.ru с указанием ФИО, возраста и телефона для связи. Ответы принимаются с 1 по 28 ноября.

Итоги квеста подведут в группе «ВКонтакте» и в Instagram-аккаунте.

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Фото: pexels