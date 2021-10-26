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Мощный выброс метана в Нижегородской области зафиксирован из космоса

Геоаналитическая компания Kayrros SAS зафиксировала выброс метана в Нижегородской области. Его можно было увидеть даже из космоса. Об этом сообщает издание Bloomberg.

 

К мощному выбросу метана, облако после которого было видно со спутника, привели ремонтные работы на газопроводе «Газпрома».

Инцидент в Нижегородской области, по данным Kayrros SAS, произошел в начале октября. Аналитики рассказали, что предполагаемый уровень выбросов достигает — 164 метрических тонн в час. 

«Если бы выброс с такой скоростью длился час, он оказал бы такое же краткосрочное воздействие на климат, что и ежегодные выбросы около 8000 автомобилей в Великобритании», — подсчитали в Kayrros SAS.

В «Газпроме» подтвердили информацию о сбросе газа, но отметили, что выброс осуществлялся «в соответствии с установленными стандартами». Компания не раскрыла данные о продолжительности выпуска или количестве выпущенного газа.

 

 

 

 

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Фото: Bloomberg

 

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