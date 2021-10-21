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Нижегородский биолог проводит грибные экскурсии. Рассказывает о «рогатых» грибах, мухоморах и митинусах

Молодой ученый из Нижнего Новгорода — Павел Лисицын — проводит экскурсии по грибным местам Нижегородской области, рассказывает об их свойствах и ведет страницу в Tik-Tok.

 

Выпускник университета имени Лобачевского проводит грибные экскурсии по лесам области — развенчивает мифы, объясняет применение и популяризирует научные знания о биоразнообразии.

«В основном я провожу экскурсии у нас в Нижнем Новгороде, на Щелоковском хуторе, который находится прямо в черте города. Я рассказываю людям о съедобных и несъедобных грибах», — отмечает Павел.

На пешие прогулки приходят достаточно большое количество человек — взрослые и дети.

 

«Всегда нравилось заниматься популяризацией биологических наук. Огромное влияние на меня оказали книги Клинтона Ричарда Докинза и Александра Владимировича Маркова — тогда я и узнал что такое популяризация науки и как это выглядит. В какой-то момент (не сразу, как я тут зарегистрировался) я понял, что Инстаграм — это идеальная платформа для популяризации. С тех пор я стал очень трепетно относится к постам, вкладывая в каждый из них свои знания, опыт и массу научной литературы», — добавляет биолог.

 

 

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Фото: Instagram Павла Лисицина

 

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