Нижегородский биолог проводит грибные экскурсии. Рассказывает о «рогатых» грибах, мухоморах и митинусах

Выпускник университета имени Лобачевского проводит грибные экскурсии по лесам области — развенчивает мифы, объясняет применение и популяризирует научные знания о биоразнообразии.

«В основном я провожу экскурсии у нас в Нижнем Новгороде, на Щелоковском хуторе, который находится прямо в черте города. Я рассказываю людям о съедобных и несъедобных грибах», — отмечает Павел.

На пешие прогулки приходят достаточно большое количество человек — взрослые и дети.