Нижегородский комик прошел в команду к Нурлану Сабурову в шоу «Открытый микрофон»

Нижегородец Ян Зубков выступал в финальной двойке, где его соперником стал комик из Челябинска – Денис Чепурненко.

«Дальше я возьму комика, который, на мой взгляд, будет расти и в проекте, и за пределами этого проекта, а именно, Ян Зубков», — сказал наставник Нурлан Сабуров.

По словам комика, он не ожидал, что его выберут, но рад оказаться в команде Нурлана.

«Я много работал перед этим этапом! Все оказалось немного неожиданно, но я рад, что все получилось именно так. На вопрос, как я выбираю темы для выступлений, то могу ответить, что это не прогнозируемо. Для меня это в каком-то смысле творчество», — добавил Ян.

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Фото: личный архив героя