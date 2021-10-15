Нижегородский комик прошел в команду к Нурлану Сабурову в шоу «Открытый микрофон»

В шестом сезон проекта «Открытый микрофон», начинающие комики борются за шанс попасть в команды к Алексею Щербакову, Нурлану Сабурову, Юлии Ахмедовой и к Ивану Абрамову и выиграть главный приз — три миллиона рублей. В прошлую пятницу в шоу прошли «Дуэли» за место в командах.
Нижегородец Ян Зубков выступал в финальной двойке, где его соперником стал комик из Челябинска – Денис Чепурненко.
«Дальше я возьму комика, который, на мой взгляд, будет расти и в проекте, и за пределами этого проекта, а именно, Ян Зубков», — сказал наставник Нурлан Сабуров.
По словам комика, он не ожидал, что его выберут, но рад оказаться в команде Нурлана.
«Я много работал перед этим этапом! Все оказалось немного неожиданно, но я рад, что все получилось именно так. На вопрос, как я выбираю темы для выступлений, то могу ответить, что это не прогнозируемо. Для меня это в каком-то смысле творчество», — добавил Ян.
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Фото: личный архив героя
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