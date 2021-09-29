Известняковые скульптуры с площади Ленина перенесут на новое место до ноября

В июле этого года на Нижегородской ярмарке проходил международный скульптурный симпозиум «Вдохновение». Так и появились необычные скульптуры, выполненные из белоснежного камня.

На данный момент ведется работа по подбору площадки. Решение разместить все скульптуры в едином пространстве было принято после консультации с архитекторами. После переезда скульптуры обработают специальным защитным составом для лучшей сохранности.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: социальные сети