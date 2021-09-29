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Известняковые скульптуры с площади Ленина перенесут на новое место до ноября

В Нижнем Новгороде с площади Ленина перенесут девять скульптур из известняка на новую площадку. На данный момент идет поиск подходящего пространства. Об этом сообщает АНО «Центр 800».

 

В июле этого года на Нижегородской ярмарке проходил международный скульптурный симпозиум «Вдохновение». Так и появились необычные скульптуры, выполненные из белоснежного камня.

На данный момент ведется работа по подбору площадки. Решение разместить все скульптуры в едином пространстве было принято после консультации с архитекторами. После переезда скульптуры обработают специальным защитным составом для лучшей сохранности.

 

 

 

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Фото: социальные сети

 

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