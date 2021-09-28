В Нижнем стартует серия экскурсий о нижегородской архитектурной школе 90-х

В рамках проекта «Наследие Харитонова. История архитектуры 90-х за 8 000 шагов» презентуют аудиогид и карта по нижегородской архитектурной школе 90-х. Дату релиза аудиогида и карты объявят позже.

Экскурсии бесплатные, но количество мест ограничено. Расписание и регистрация на экскурсии здесь.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.