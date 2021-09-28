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В Нижнем стартует серия экскурсий о нижегородской архитектурной школе 90-х

В столице Приволжья — 2−4 октября и 8−10 октября — пройдут более 20 экскурсий от нижегородских архитекторов и приглашенных экспертов, посвященных нижегородской архитектурной школе 90-х. Все экскурсии бесплатные, но необходима предварительная регистрация.

 

автор фото — Алексей Шевченко

Коллеги Александра Харитонова и новое поколение архитекторов расскажут о своем опыте работы в 90-е и влиянии нижегородской архитектурной школы.

Программа экскурсий:

Экскурсии в районе неофициальной Площади пяти углов. Сергей Тимофеев — учитель Харитонова — вспомнит о том, как зарождалась школа 90-х

Московский историк архитектуры Николай Васильев расскажет о значении нижегородской архитектурной школы 90-х и творчества Харитонова на всероссийском уровне

Марина Игнатушко и Александр Дехтяр расскажут о строительстве домов в эту эпоху

Новое поколение архитекторов — Игорь Широков, Кирилл Пернаткин, Егор Рыбин, и Станислав Горшунов — пригласят гостей в свои бюро, чтобы познакомить с сегодняшней городской архитектурой — это центр культуры «Рекорд», новый павильон Нижегородской ярмарки, здание «Волжского пароходства», филармонии

 

В рамках проекта «Наследие Харитонова. История архитектуры 90-х за 8 000 шагов» презентуют аудиогид и карта по нижегородской архитектурной школе 90-х. Дату релиза аудиогида и карты объявят позже.

Экскурсии бесплатные, но количество мест ограничено. Расписание и регистрация на экскурсии здесь.

 

 

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