В Нижнем стартует серия экскурсий о нижегородской архитектурной школе 90-х

В столице Приволжья — 2−4 октября и 8−10 октября — пройдут более 20 экскурсий от нижегородских архитекторов и приглашенных экспертов, посвященных нижегородской архитектурной школе 90-х. Все экскурсии бесплатные, но необходима предварительная регистрация.
автор фото — Алексей Шевченко
Коллеги Александра Харитонова и новое поколение архитекторов расскажут о своем опыте работы в 90-е и влиянии нижегородской архитектурной школы.
Программа экскурсий:
Экскурсии в районе неофициальной Площади пяти углов. Сергей Тимофеев — учитель Харитонова — вспомнит о том, как зарождалась школа 90-х
Московский историк архитектуры Николай Васильев расскажет о значении нижегородской архитектурной школы 90-х и творчества Харитонова на всероссийском уровне
Марина Игнатушко и Александр Дехтяр расскажут о строительстве домов в эту эпоху
Новое поколение архитекторов — Игорь Широков, Кирилл Пернаткин, Егор Рыбин, и Станислав Горшунов — пригласят гостей в свои бюро, чтобы познакомить с сегодняшней городской архитектурой — это центр культуры «Рекорд», новый павильон Нижегородской ярмарки, здание «Волжского пароходства», филармонии
В рамках проекта «Наследие Харитонова. История архитектуры 90-х за 8 000 шагов» презентуют аудиогид и карта по нижегородской архитектурной школе 90-х. Дату релиза аудиогида и карты объявят позже.
Экскурсии бесплатные, но количество мест ограничено. Расписание и регистрация на экскурсии здесь.
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