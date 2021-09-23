Названы имена депутатов, прошедших в региональный парламент по одномандатным округам Нижегородской области

Значительную часть составили депутаты прошлого созыва. Это Евгений Люлин, Владимир Солдатенков, Юрий Лебедев, Василий Суханов, Андрей Тарасов, Юрий Балашов, Наталья Смотракова, Дмитрий Колыванов, Игорь Тюрин, Юрий Якимов, Дмитрий Малухин, Александр Ефремцев, Антон Гребень, Валерий Антипов, Александр Шаронов и Александр Табачников.

Также в региональный парламент прошли девять новых лиц: Соломон Апоян, Вадим Пичугин, Дмитрий Бедняков, Александр Парамонов, Дмитрий Краснов, Александр Барыков, Владимир Беспалов, Евгений Бабаев и Алексей Степанов.

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Фото: rbc.ru