18+
  • Город
  • Общество
Общество

Названы имена депутатов, прошедших в региональный парламент по одномандатным округам Нижегородской области

По результатам выборов в региональный парламент прошли 25 нижегородцев от партии «Единая Россия». Информацию об этом опубликовали 22 числа на странице регионального парламента в Instagram.

 

Значительную часть составили депутаты прошлого созыва. Это Евгений Люлин, Владимир Солдатенков, Юрий Лебедев, Василий Суханов, Андрей Тарасов, Юрий Балашов, Наталья Смотракова, Дмитрий Колыванов, Игорь Тюрин, Юрий Якимов, Дмитрий Малухин, Александр Ефремцев, Антон Гребень, Валерий Антипов, Александр Шаронов и Александр Табачников.

Также в региональный парламент прошли девять новых лиц: Соломон Апоян, Вадим Пичугин, Дмитрий Бедняков, Александр Парамонов, Дмитрий Краснов, Александр Барыков, Владимир Беспалов, Евгений Бабаев и Алексей Степанов.

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: rbc.ru

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: