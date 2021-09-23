В Нижнем Новгороде открылся центр культуры «Рекорд» после масштабной реставрации

Автором проекта реставрации руководитель архитектурного бюро «ГОРА» Станислав Горшунов. На реализацию проекта было выделено 108,1 миллион рублей.

В обновленном «Рекорде» появились три новых выставочных пространства площадью 500 квадратных метров. На первом этаже открыли кафе, на втором — лекторий на 40 человек и зону для коворкинга. Кроме того, в главном зале установлена пятиметровая скульптура девочки, сидящей на стуле, созданная художником Дмитрием Аске.

Гостей открытия ждет: вернисаж по фотовыставке, посвященной истории «Рекорда», экскурсия, концерт джазовой музыки, фуршет и кинопоказ.





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Фото: Google maps