На Нижегородской ярмарке реконструировали фонтан XIX века

На обновленной территории Нижегородской ярмарки завершилась реконструкция чугунного фонтана XIX века. На восстановление ОКН из внебюджетных источников финансирования было направлено 9 миллионов рублей. Пока фонтан работает в тестовом режиме.
Чугунный фонтан, украшенный человеческими и львиными головами, перед Главным ярмарочным домом установили в 1869 году на средства нижегородского купечества.
«Чугунный фонтан находился в плачевном состоянии: облицовка цоколя отвалилась, лакокрасочное покрытие пришло в негодность, металлические элементы проржавели, вышло из строя старое насосное оборудование. Благодаря комплексу восстановительных работ удалось вернуться к первоначальному инженерному замыслу», — отметил Олег Беркович.
Работы по реконструкции фонтана начались в июле этого года. Рабочие полностью заменили насосное оборудование, систему коммуникаций, установили современное фильтрационное оборудование и управляемую подсветку. Кроме того, подрядная организация обновила гранитную облицовку цоколя фонтана и покрасила чугунные элементы.
Сейчас фонтан запустили в тестовом режиме — пусконаладочные работы подрядчик планирует завершить до 27 сентября.
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Фото: Нижний800
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