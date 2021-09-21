В Нижнем пройдет фестиваль исторической реконструкции эпохи Средневековья

В Нижнем Новгороде (с 24 по 26 сентября) в Печерском парке пройдет фестиваль клубов исторической реконструкции «Приволжский штандарт: 800 лет истории». В этом году он станет самым масштабным из всех проходивших ранее. В программе — сражения варягов, рыцарей и стрельцов, мастер-классы, интерактивные выставки и фотозоны.
В фестивале примут участие — до 300 реконструкторов, откроют более 20 интерактивных зон, а зрители смогут наблюдать полноценные конные сражения.
Для участия в мероприятии необходимо получить:
«Мультипасс 800»
специальный браслет, действующий только на мероприятии
Пункты выдачи специальных подтверждений (браслетов) будут работать 24 сентября с — 16:00 до 19:00, 25 и 26 сентября —с 10:30 до 19:30 вблизи площадки проведения фестиваля.
Подробная программа фестиваля:
Пятница, 24 сентября
17:00 — Открытие фестиваля
18:00 — Концерт La Verden. Средневековая музыка на аутентичных инструментах. Мастер-класс по танцам
Суббота (25 сентября):
11:00 — Старт работы площадок: деревня ремесел, школа мушкетера, ярмарка, детские игры
11:30 — Театрализованная постановка «Александр Невский». Реконструкция сражений домонгольского периода
12:30 — Маневры (17 век). Народное ополчение. Стрельцы/Европейцы. Конные выступления
13:00 — Концерт группы La Verden
13:30 — Реконструкция сражений домонгольского периода
14:30 — Показательные выступления и мастер-класс по танцам (17 век)
15:30 — Маневры (17 век). Стрельцы/Европейцы. Конные выступления
16:00 — Концерт русской народной музыки от коллектива Щелоковского хутора
16:30 — Реконструкция сражений домонгольского периода
17:15 — Маневры 17 век. Стрельцы/Европейцы. Конные выступления
18:00 — Концерт группы BeCeltic — этническая музыка на реконструкции старинных инструментов
Воскресенье (26 сентября):
11:00 — Старт работы площадок: деревня ремесел, школа мушкетера, ярмарка, детские игры
11:30 — Театрализованное представление «Обращение князя Пожарского». Маневры 17 век. Стрельцы/Европейцы. Конные выступления
12:00 — Театрализованная постановка «Александр Невский»
Реконструкция сражений периода раннего средневековья
13:00 — Маневры 17 век. Стрельцы/Европейцы. Конные выступления
13:30 — Танцевальный мастер-класс
14:00 — Концерт г. «Алкантар»
15:00 — Реконструкция сражений домонгольского периода. Состязания дружин
17:00 — Концерт фолк-группы «Калевала»
Более подробная информация на сайте проекта или в сообществе «ВКонтакте».
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: сообщество проекта «ВКонтакте»
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.