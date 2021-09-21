В Нижнем пройдет фестиваль исторической реконструкции эпохи Средневековья

В фестивале примут участие — до 300 реконструкторов, откроют более 20 интерактивных зон, а зрители смогут наблюдать полноценные конные сражения.

Для участия в мероприятии необходимо получить:

«Мультипасс 800»

специальный браслет, действующий только на мероприятии

Пункты выдачи специальных подтверждений (браслетов) будут работать 24 сентября с — 16:00 до 19:00, 25 и 26 сентября —с 10:30 до 19:30 вблизи площадки проведения фестиваля.

Подробная программа фестиваля:

Пятница, 24 сентября

17:00 — Открытие фестиваля

18:00 — Концерт La Verden. Средневековая музыка на аутентичных инструментах. Мастер-класс по танцам

Суббота (25 сентября):

11:00 — Старт работы площадок: деревня ремесел, школа мушкетера, ярмарка, детские игры

11:30 — Театрализованная постановка «Александр Невский». Реконструкция сражений домонгольского периода

12:30 — Маневры (17 век). Народное ополчение. Стрельцы/Европейцы. Конные выступления

13:00 — Концерт группы La Verden

13:30 — Реконструкция сражений домонгольского периода

14:30 — Показательные выступления и мастер-класс по танцам (17 век)

15:30 — Маневры (17 век). Стрельцы/Европейцы. Конные выступления

16:00 — Концерт русской народной музыки от коллектива Щелоковского хутора

16:30 — Реконструкция сражений домонгольского периода

17:15 — Маневры 17 век. Стрельцы/Европейцы. Конные выступления

18:00 — Концерт группы BeCeltic — этническая музыка на реконструкции старинных инструментов

Воскресенье (26 сентября):

11:00 — Старт работы площадок: деревня ремесел, школа мушкетера, ярмарка, детские игры

11:30 — Театрализованное представление «Обращение князя Пожарского». Маневры 17 век. Стрельцы/Европейцы. Конные выступления

12:00 — Театрализованная постановка «Александр Невский»

Реконструкция сражений периода раннего средневековья

13:00 — Маневры 17 век. Стрельцы/Европейцы. Конные выступления

13:30 — Танцевальный мастер-класс

14:00 — Концерт г. «Алкантар»

15:00 — Реконструкция сражений домонгольского периода. Состязания дружин

17:00 — Концерт фолк-группы «Калевала»

Более подробная информация на сайте проекта или в сообществе «ВКонтакте».





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Фото: сообщество проекта «ВКонтакте»