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В Арсенале пройдет паблик–ток об архитектуре и деревянной застройке Нижнего

«Центр 800» продолжает серию публичных дискуссий о развитии Нижнего Новгорода. Эксперты обсуждают — развитие местных индустрий, культуру и туризм, благоустройство и городскую среду. Во вторник, 21 сентября, в Арсенале пройдет седьмой паблик-ток на тему «Архитектура Нижнего: как сохранить и встроить старинные деревянные дома в современный мегаполис».

 

Эксперты обсудят, как в городе защищают объекты культурного наследия, почему происходит снос и некачественная реставрация, как наполнять объекты смыслами и событиями, как совместить деревянные дома и современные бетонные кварталы.

В обсуждении примут участие:

Григорий Меламед  руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области;

Сергей Попов  главный архитектор Нижегородской области;

Анна Давыдова  градозащитница и координатор фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест»;

Нина Ершова — руководитель АНО «Центр сохранения и развития исторической среды "Заповедные кварталы"»;

Зоя Рюрикова — архитектор и председатель правления НРООО Союз Архитекторов РФ;

Стас Горшунов — архитектор и руководитель и создатель бюро «Гора»;

Татьяна Нечаева — экскурсовод и член правления Нижегородской Гильдии экскурсоводов и гидов-переводчиков.

Модератор дискуссии — Андрей Вовк — журналист и член Общественной палаты Нижнего Новгорода.


 

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Фото: Нижний800

 

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