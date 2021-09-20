В Арсенале пройдет паблик–ток об архитектуре и деревянной застройке Нижнего

«Центр 800» продолжает серию публичных дискуссий о развитии Нижнего Новгорода. Эксперты обсуждают — развитие местных индустрий, культуру и туризм, благоустройство и городскую среду. Во вторник, 21 сентября, в Арсенале пройдет седьмой паблик-ток на тему «Архитектура Нижнего: как сохранить и встроить старинные деревянные дома в современный мегаполис».
Эксперты обсудят, как в городе защищают объекты культурного наследия, почему происходит снос и некачественная реставрация, как наполнять объекты смыслами и событиями, как совместить деревянные дома и современные бетонные кварталы.
В обсуждении примут участие:
Григорий Меламед — руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области;
Сергей Попов — главный архитектор Нижегородской области;
Анна Давыдова — градозащитница и координатор фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест»;
Нина Ершова — руководитель АНО «Центр сохранения и развития исторической среды "Заповедные кварталы"»;
Зоя Рюрикова — архитектор и председатель правления НРООО Союз Архитекторов РФ;
Стас Горшунов — архитектор и руководитель и создатель бюро «Гора»;
Татьяна Нечаева — экскурсовод и член правления Нижегородской Гильдии экскурсоводов и гидов-переводчиков.
Модератор дискуссии — Андрей Вовк — журналист и член Общественной палаты Нижнего Новгорода.
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Фото: Нижний800
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