В Арсенале пройдет паблик–ток об архитектуре и деревянной застройке Нижнего

Эксперты обсудят, как в городе защищают объекты культурного наследия, почему происходит снос и некачественная реставрация, как наполнять объекты смыслами и событиями, как совместить деревянные дома и современные бетонные кварталы.

В обсуждении примут участие:

Григорий Меламед — руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области;

Сергей Попов — главный архитектор Нижегородской области;

Анна Давыдова — градозащитница и координатор фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест»;

Нина Ершова — руководитель АНО «Центр сохранения и развития исторической среды "Заповедные кварталы"»;

Зоя Рюрикова — архитектор и председатель правления НРООО Союз Архитекторов РФ;

Стас Горшунов — архитектор и руководитель и создатель бюро «Гора»;

Татьяна Нечаева — экскурсовод и член правления Нижегородской Гильдии экскурсоводов и гидов-переводчиков.

Модератор дискуссии — Андрей Вовк — журналист и член Общественной палаты Нижнего Новгорода.





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: Нижний800