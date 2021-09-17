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В Нижнем пройдет масштабный нетворкинг от сообщества #КодПубличности

25 сентября на площадке Milo Concert Hall пройдет масштабный нетворкинг в рамках сообщества #КодПубличности. На мероприятии выступят приглашенные эксперты — бизнес-коучи, финансовые консультанты, антикризисные менеджеры — из разных городов России.

 

«На мероприятии проводится многоуровневый нетворкинг - по окончании мероприятия - ни один человек не выйдет из концертного зала - без новых полезных знакомств!», — отмечают организаторы.

 

Приглашенные спикеры:

Наталия Седлова (город Москва) — бизнес-стратег. Коуч первых лиц компаний, лидеров, экспертов.

  • Тема лекции: «Как выстроить свою личную успешную стратегию в жизни и бизнесе»

Светлана Худякова (город Тюмень) — антикризисный менеджер, бизнесмен с 20 летним стажем и преподаватель МГУ ВШБ для ЕМВА и МВА

  • Тема лекции: «Окружение - это сила»

Карина Кочарова (город Самара) — финансовый нумеролог.

  • Тема лекции: «Как удвоить свой финансовый результат? Инструкция от нумеролога»

Анна Бодеристова (город Брянск) — психолог-соматиполог.

  • Тема лекции: «Усиление личных результатов через свою природу и уникальность»

Ольга Петухова (город Владимир) — финансовый советник для предпринимателей и бизнеса; финансовый консультант Минфина.

  • Тема лекции: «ТОП– 5 ошибок женщины предпринимателя в финансах»

Мария Кириллова (город Ярославль) — эксперт по визуальному контенту.

  • Тема лекции: «Фотоконтент, который работает на Вас»

25 сентября

 

Место: Milo Concert Hall, улица Родионова, 4

 

 

Стоимость входного билета — 1190 рублей. Ссылка на регистрацию на мероприятие в Instagram Надежды Мудрецовой.

 

 

 

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