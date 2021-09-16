В «Рекорде» покажут пластилиновые мультфильмы, снятые по мотивам нижегородских легенд

В Нижнем Новгороде завершились съемки цикла анимационных фильмов «Пластилиновый Нижний», посвященные 800-летию города. Показы и выставка декораций пройдут 21 и 22 сентября.
Мультипликаторы создали три короткометражные работы в технике пластилиновой анимации. Каждый из мультфильмов основан на определенной исторической легенде:
«Легенда о яростном олене»
- рассказывает об одной из версий происхождения нижегородского герба. Пластилиновые декорации мультфильма имитируют природные мотивы традиционной городецкой золотой вышивки. Музыкальную дорожку для фильма исполнил нижегородец Энтони Карапетян.
«Легенда о Феде Литвиче»
- история о выстреле с Ивановской башни. Декорации и анимация выполнены в традиционной технике пластилиновой перекладки в сочетании с компьютерной анимацией. Музыкальная тема написана нижегородским композитором Александром Бардовым.
«Ай да Пушкин, ай да ревизор!»
- история о визите Пушкина в Нижний. Для съемок выбрали комбинированную технику кукольной анимации и пластилиновой перекладки.
Режиссером и аниматором фильмов выступил нижегородский мультипликатор — Сергей Шамрай. Свои голоса проекту подарили заслуженные актеры России, нижегородцы — Александр Носов и Наталья Мещерская.
Показы пройдут:
- 21 сентября в 14:00 в Центре культуры «Рекорд»
- 22 сентября в 14:30 в кинотеатре «Буревестник»
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Фото: Нижний800.
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