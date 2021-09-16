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В «Рекорде» покажут пластилиновые мультфильмы, снятые по мотивам нижегородских легенд

В Нижнем Новгороде завершились съемки цикла анимационных фильмов «Пластилиновый Нижний», посвященные 800-летию города. Показы и выставка декораций пройдут 21 и 22 сентября.

 

Мультипликаторы создали три короткометражные работы в технике пластилиновой анимации. Каждый из мультфильмов основан на определенной исторической легенде:

«Легенда о яростном олене»

  • рассказывает об одной из версий происхождения нижегородского герба. Пластилиновые декорации мультфильма имитируют природные мотивы традиционной городецкой золотой вышивки. Музыкальную дорожку для фильма исполнил нижегородец Энтони Карапетян. 

«Легенда о Феде Литвиче»

  • история о выстреле с Ивановской башни. Декорации и анимация выполнены в традиционной технике пластилиновой перекладки в сочетании с компьютерной анимацией. Музыкальная тема написана нижегородским композитором Александром Бардовым.

«Ай да Пушкин, ай да ревизор!»

  • история о визите Пушкина в Нижний. Для съемок выбрали комбинированную технику кукольной анимации и пластилиновой перекладки. 

Режиссером и аниматором фильмов выступил нижегородский мультипликатор — Сергей Шамрай. Свои голоса проекту подарили заслуженные актеры России, нижегородцы — Александр Носов и Наталья Мещерская.

Показы пройдут: 

  • 21 сентября в 14:00 в Центре культуры «Рекорд»
  • 22 сентября в 14:30 в кинотеатре «Буревестник»

 

 

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Фото: Нижний800.

 

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