В «Рекорде» покажут пластилиновые мультфильмы, снятые по мотивам нижегородских легенд

Мультипликаторы создали три короткометражные работы в технике пластилиновой анимации. Каждый из мультфильмов основан на определенной исторической легенде:

«Легенда о яростном олене»

рассказывает об одной из версий происхождения нижегородского герба. Пластилиновые декорации мультфильма имитируют природные мотивы традиционной городецкой золотой вышивки. Музыкальную дорожку для фильма исполнил нижегородец Энтони Карапетян.

«Легенда о Феде Литвиче»

история о выстреле с Ивановской башни. Декорации и анимация выполнены в традиционной технике пластилиновой перекладки в сочетании с компьютерной анимацией. Музыкальная тема написана нижегородским композитором Александром Бардовым.

«Ай да Пушкин, ай да ревизор!»

история о визите Пушкина в Нижний. Для съемок выбрали комбинированную технику кукольной анимации и пластилиновой перекладки.

Режиссером и аниматором фильмов выступил нижегородский мультипликатор — Сергей Шамрай. Свои голоса проекту подарили заслуженные актеры России, нижегородцы — Александр Носов и Наталья Мещерская.

Показы пройдут:

21 сентября в 14:00 в Центре культуры «Рекорд»

в в Центре культуры «Рекорд» 22 сентября в 14:30 в кинотеатре «Буревестник»

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: Нижний800.