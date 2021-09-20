Место встречи – закат

Вечеринка, растянувшаяся на все лето, фестиваль, собравший музыкантов всех жанров, «Столица закатов» на Нижневолжской набережной – безусловный хит празднования 800-летия Нижнего Новгорода. Мы поговорили с Софьей Юдиной, директором АНО «Центр 800», чья команда подарила нам этот формат о прошедшем празднике и будущем фестиваля.
Фестиваль «Столица закатов» стал главным событием нижегородского лета. Как появилась идея создать такое грандиозное мероприятие?
Наши потрясающие закаты, ставшие главным природным брендом Нижнего, вдохновили нас на новую традицию – провожать солнце за горизонт под музыку и танцы на набережной. Нам очень хотелось провести летний музыкальный фестиваль, но собрать всех артистов и слушателей в один день в этом году не позволили обстоятельства, поэтому мы растянули музыкальный фестиваль на все лето. Если хотите, мы получили классическое празднование Дня города, только каждую неделю. При этом постарались учесть разные вкусовые предпочтения и возрастную аудиторию: выступают популярные артисты разных жанров. Плюс мы дополнили музыкальные впечатления фейерверками от лучших пиротехнических команд со всей страны.
В фестивале принимали участие настолько разные артисты! Как формировался их список?
Удобный многодневный формат как раз позволяет реализовать концепцию серии концертов для всех возрастов и стилевых предпочтений.
В Нижнем Новгороде именно на «Столице закатов» состоялся долгожданный концерт Ивана Дорна, к нам музыкант приехал прямиком с Каннского фестиваля. А еще мы можем похвастаться тем, что на нашей площадке состоялся первый в России концерт Иманбека, звезды мирового масштаба, обладателя премии «Грэмми».
При этом каждый раз на сцене обязательно выступают нижегородские группы, музыканты, диджеи. Их я хочу отдельно отметить, потому что то, что они делают, только подтверждает, насколько Нижний богат на таланты. К слову, нижегородские хитмейкеры из Going Deeper придумали гимн фестиваля. Если еще не слышали, добавляйте в свой плейлист. Музыка выложена на нашем сайте nizhny800.ru.
Какой из вечеров фестиваля вам лично понравился больше всего?
Каждый фестиваль — это невероятные эмоции. Вот, например, 12 июня в День России был первый день «Столицы закатов», и, кстати, единственный, когда погода подвела — начался ливень. Но это нисколько не повлияло на настроение гостей: люди достали зонты, надели дождевики и продолжили подпевать «Хору Турецкого». Еще у нас выступал Леонид Агутин. Его творчество мне наиболее близко, поэтому я с удовольствием посетила его концерт.
Будет ли продолжение фестиваля «Столица закатов» в следующем году?
Подобные планы есть. Особенно воодушевляют положительные отзывы как от местных жителей, так и от гостей Нижнего Новгорода. Мы работаем, но пока рано говорить о судьбе фестиваля.
В этом году все самые значимые городские инициативы проходили под эгидой «Центра 800». Какие из событий вы можете выделить как самые яркие?
У нас в событийной программе празднования несколько сотен мероприятий: от выставок до спортивных соревнований мирового уровня, от концертов до образовательных лекций. Взять хотя бы цикл концертов «Шаляпин на балконе» — удивительное мероприятие, на стыке культуры, исторического наследия и современного благоустройства.
Очень важный проект — «Имя Нижнего». Нижегородцы путем голосования выбрали 9 главных героев города. Это личности, которые внесли свой вклад в развитие Нижнего Новгорода. Выбранные персонажи были интегрированы в юбилейные события: например, с актером Евгением Евстигнеевым нижегородцы познакомились через джаз, а в память о выдающемся нижегородском кардиохирурге Борисе Королеве смогли бесплатно проверить сердце.
Также мы реализуем проекты, которые предложили сами жители в рамках проекта «Команда 800». К примеру, уже открылся макет исторической части Нижнего Новгорода начала XX века в бронзе: идея принадлежит нижегородцу и поддержана экспертами.
Долгожданное завершение сезона строительных заборов мы также превращаем в праздник. Самый яркий пример — открытие после реконструкции Чкаловской лестницы. На один вечер монументальное сооружение превратилось в концертный зал. Выступил оркестр Мариинки. И снова история, классическое искусство тесно переплелись с современностью и технологиями.
Многих тревожит мысль, что после гала-шоу жизнь в городе зачахнет. Расскажите, какие у «Центра 800» планы на оставшийся 2021-й?
Я бы не стала так пессимистично настраиваться. После гала-шоу 800-летия впереди много других событий. 29 августа в Нижнем впервые за долгое время прошел полноценный марафон, и наша беговая трасса стала одновременно и одной из самых сложных из-за перепада высот, и одной из красивейших, потому что прошла по историческому центру Нижнего.
Осенью пройдет еще один особенно важный для Нижнего Новгорода праздник — это День народного единства, а ближе к зиме город будет готовиться стать полноправной Новогодней столицей России.
Безусловно, большой юбилей стал импульсом для дальнейшего развития. После столь мощного года нельзя сбавлять темпы, тем более что все условия для развития у нас есть. В год 800-летия Нижний Новгород стал популярной, даже модной точкой на туристической карте России. Очень много людей открыли для себя это направление для отпуска.
Но еще более важно, показать местным, что в Нижнем тоже хорошо, что для реализации совсем не обязательно куда-то уезжать.
Фото: Анатолий Козьма
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