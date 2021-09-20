Место встречи – закат

Фестиваль «Столица закатов» стал главным событием нижегородского лета. Как появилась идея создать такое грандиозное мероприятие?

Наши потрясающие закаты, ставшие главным природным брендом Нижнего, вдохновили нас на новую традицию – провожать солнце за горизонт под музыку и танцы на набережной. Нам очень хотелось провести летний музыкальный фестиваль, но собрать всех артистов и слушателей в один день в этом году не позволили обстоятельства, поэтому мы растянули музыкальный фестиваль на все лето. Если хотите, мы получили классическое празднование Дня города, только каждую неделю. При этом постарались учесть разные вкусовые предпочтения и возрастную аудиторию: выступают популярные артисты разных жанров. Плюс мы дополнили музыкальные впечатления фейерверками от лучших пиротехнических команд со всей страны.

В фестивале принимали участие настолько разные артисты! Как формировался их список?

Удобный многодневный формат как раз позволяет реализовать концепцию серии концертов для всех возрастов и стилевых предпочтений.

В Нижнем Новгороде именно на «Столице закатов» состоялся долгожданный концерт Ивана Дорна, к нам музыкант приехал прямиком с Каннского фестиваля. А еще мы можем похвастаться тем, что на нашей площадке состоялся первый в России концерт Иманбека, звезды мирового масштаба, обладателя премии «Грэмми».

При этом каждый раз на сцене обязательно выступают нижегородские группы, музыканты, диджеи. Их я хочу отдельно отметить, потому что то, что они делают, только подтверждает, насколько Нижний богат на таланты. К слову, нижегородские хитмейкеры из Going Deeper придумали гимн фестиваля. Если еще не слышали, добавляйте в свой плейлист. Музыка выложена на нашем сайте nizhny800.ru.

Какой из вечеров фестиваля вам лично понравился больше всего?

Каждый фестиваль — это невероятные эмоции. Вот, например, 12 июня в День России был первый день «Столицы закатов», и, кстати, единственный, когда погода подвела — начался ливень. Но это нисколько не повлияло на настроение гостей: люди достали зонты, надели дождевики и продолжили подпевать «Хору Турецкого». Еще у нас выступал Леонид Агутин. Его творчество мне наиболее близко, поэтому я с удовольствием посетила его концерт.

Будет ли продолжение фестиваля «Столица закатов» в следующем году?

Подобные планы есть. Особенно воодушевляют положительные отзывы как от местных жителей, так и от гостей Нижнего Новгорода. Мы работаем, но пока рано говорить о судьбе фестиваля.