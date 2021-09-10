В сквере имени Свердлова пройдет фестиваль уличных культур Street Surfers

Завтра, 11 сентября, в сквере имени Свердлова у бургерной «Салют» пройдет фестиваль уличной культуры Street Surfers. Третий год подряд в Нижнем соберутся лучшие танцовщики России и другие деятели уличного искусства.
Программа фестиваля уличных культур:
STREET WEAR — 12:00-20:00
- маркет локальных брендов (при поддержке Bravo Market), кастомизация кроссовок от Firework Custom
STREET ART — 12:00-20:00
- АРТ-контест на серферских досках от уличных художников Нижнего Новгород
STREET DANCE
- бесплатные танцевальные мастер-классы от профессиональных танцовщиков, уличные джемы и батлы
STREET MUSIC
- хаус вечеринка от Pasha Yee
11 сентября
Время: начало в 12:00
Место: сквер имени Свердлова
Полная программа фестиваля здесь.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.