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В сквере имени Свердлова пройдет фестиваль уличных культур Street Surfers

Завтра, 11 сентября, в сквере имени Свердлова у бургерной «Салют» пройдет фестиваль уличной культуры Street Surfers. Третий год подряд в Нижнем соберутся лучшие танцовщики России и другие деятели уличного искусства.

 

Программа фестиваля уличных культур:

STREET WEAR — 12:00-20:00

  • маркет локальных брендов (при поддержке Bravo Market), кастомизация кроссовок от Firework Custom

STREET ART — 12:00-20:00

  • АРТ-контест на серферских досках от уличных художников Нижнего Новгород

STREET DANCE

  • бесплатные танцевальные мастер-классы от профессиональных танцовщиков, уличные джемы и батлы 

STREET MUSIC

  • хаус вечеринка от Pasha Yee

11 сентября

Время: начало в 12:00

Место: сквер имени Свердлова

 

 

Полная программа фестиваля здесь.

 

 

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Фото: сообщество проекта «ВКонтакте»

 

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