Фасад Нижегородского роддома №1 украсил стрит-арт московской художницы

Над удивительным муралом трудилась московская художница Наталья Денисова. На создание эскиза ее вдохновила подруга Ангелина, которая в то время была в ожидании ребенка. Место для рисунка выбрано не случайно – оно было найдено под тему художницы.

Граффити содержит в себе множество символов – их всех объединяет идея чуда появления жизни внутри другой жизни.

«Если говорить про смысл самой работы – она про жизнь, зарождающуюся внутри другой жизни, про чудо и про то, что материнство – это не только счастье, но и жертва», – рассказала в своем Instagram Наталья Денисова.

Центром композиции является беременная девушка, которая держит в руках зеленый гранат, который растет в ее руках. Одетая в мрачное темно-красное платье, она окружена белыми цветущими лилиями.

«Зеленый, подсвеченный золотом гранат, прорастающий в руках молодой женщины - как символ зарождения новой души внутри другого человека. Темно-красная одежда героини - символ жертвы и смирения женщины перед лицом тех испытаний, которые ей придётся и уже приходится проходить, становясь матерью. И лилии - как символ воскресения и символ чистоты, в которой эта новая любовь рождается в мир», – пояснили организаторы фестиваля «Место».





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Фото: instagram @mestoproject