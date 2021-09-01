Рисунок девятилетнего мальчика воплотили в жизнь в нижегородском парке «Швейцария»

Мальчик победил в конкурсе «Мой парк – моя Швейцария», результаты которого стали известны в декабре 2020 года. Идеей Илья вдохновился в Москве, и захотел, чтобы в его родном городе тоже были качели с видом на Оку.

«Раньше я панорамные качели видел только в Москве, поэтому и нарисовал их – хотел, чтобы и у нас такие были», – поделился Илья.

Так как Илья сам разработал дизайн панорамных качелей, их назвали «цветковскими» – по его фамилии.

«Качели официально называются «цветковскими», потому что Илья создал их дизайн. Дизайн – это не всегда четкая схема, главное – идея. Думаю, это далеко не последний раз, когда объекты в парке «Швейцария» появляются таким образом: ребенок придумал, взрослый проработал, а парк сделал», – рассказала арт-директор парка «Швейцария» Юлия Скугаревская.

Родители очень гордятся сыном. Они также отметили, насколько сильно преобразился парк.

«Я очень горжусь своим сыном, не думала, что качели будут настолько похожи на его рисунок! И о том, что в парке будет такой масштаб благоустройства, тоже не думала. Столько детских, спортивных площадок, здесь будут жить белочки, я буду сюда приходить при каждой возможности», – поделилась мама мальчика Елена Цветкова.

Качели находятся на той территории парка, где еще не завершено благоустройство. Подрядчик обещает завершить работы в ближайшее время.

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Фото: https://admgor.nnov.ru