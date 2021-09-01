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Путешественник из Петербурга пешком добрался до Нижнего. Он планирует объединить людей по всей России с помощью «шести рукопожатий»

Путешественник из Санкт-Петербурга Александр Пластков решил объединить людей по всей России с помощью теории шести рукопожатий. Он уже прошел пешком(!) 63 города. Его цель — 500 городов. Об этом сообщает telegram-канал Ni Mash.

 

Александр Пластков отправился в путешествие в феврале 2020 года.

«Я просто решил изменить свою жизнь», — добавляет он.

Из-за пандемии коронавируса теория шести рукопожатий превратилась в теорию шести чашек кофе. В каждом городе Александр выпивает чашку с местными жителям. Свое путешествие он планирует завершить за четыре года. Он прошел уже 63 города, его цель — 500.


 

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Фото: страница героя «ВКонтакте»

 

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