Путешественник из Петербурга пешком добрался до Нижнего. Он планирует объединить людей по всей России с помощью «шести рукопожатий»

Александр Пластков отправился в путешествие в феврале 2020 года.

«Я просто решил изменить свою жизнь», — добавляет он.

Из-за пандемии коронавируса теория шести рукопожатий превратилась в теорию шести чашек кофе. В каждом городе Александр выпивает чашку с местными жителям. Свое путешествие он планирует завершить за четыре года. Он прошел уже 63 города, его цель — 500.





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Фото: страница героя «ВКонтакте»