Первый в России кулинарный детский лагерь может появиться в Нижнем Новгороде

В минувшие выходные, 28-29 августа, на Нижневолжской набережной состоялся долгожданный кулинарный фестиваль «Да, шеф!». Организатором мероприятия стал один из самых известных поваров России Константин Ивлев.

Активными участниками и идейными вдохновителями фестиваля стали ребята из РДШ. Во время одного из мастер-классов для школьников и их родителей, Ивлев рассказал о своих планах открыть в столице Поволжья кулинарный детский лагерь.

Шеф-повар убежден, что умение готовить поможет не только развить вкус и гастрономический интерес у детей, но и подготовить их к взрослой жизни.

«И даже если профессиональными поварами они не станут, они смогут уверенно готовить», –пояснил Ивлев.

Ранее шоумен предложил создать пришкольные кулинарные отряды. Так дети смогут развивать кулинарные навыки прямо в стенах школы.







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Фото: pexels