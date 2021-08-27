Световой трехметровый куб от Яндекс.Маркет и Sila Sveta появился на Нижневолжской набережной

Sila Sveta создала куб с LED-экранами, который стал одним из арт-объектов фестиваля медиаискусства Intervals. При взгляде на арт-объект под конкретным углом создается оптическая иллюзия — изображение на экранах становится трехмерным. (Для этого зрителю достаточно встать на место рядом с кубом, выделенное меткой).

Куб непрерывно показывает анимационный ролик о процессах и технологиях Маркета сегодня — и можно увидеть, как происходит оформление покупки на сервисе. Дальше заказанные товары едут по конвейеру в сортировочном центре, а затем посылка путешествует с курьером на электросамокате по улицам современного Нижнего Новгорода.