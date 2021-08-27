Световой трехметровый куб от Яндекс.Маркет и Sila Sveta появился на Нижневолжской набережной

Яндекс.Маркет и студия интерактивных медиа Sila Sveta приняли участие в фестивале медиаискусства Intervals в Нижнем Новгороде — они установили в городе арт-объект в виде трехметрового куба. При взгляде с определенного ракурса изображение на кубе становится объемным.
Sila Sveta создала куб с LED-экранами, который стал одним из арт-объектов фестиваля медиаискусства Intervals. При взгляде на арт-объект под конкретным углом создается оптическая иллюзия — изображение на экранах становится трехмерным. (Для этого зрителю достаточно встать на место рядом с кубом, выделенное меткой).
Куб непрерывно показывает анимационный ролик о процессах и технологиях Маркета сегодня — и можно увидеть, как происходит оформление покупки на сервисе. Дальше заказанные товары едут по конвейеру в сортировочном центре, а затем посылка путешествует с курьером на электросамокате по улицам современного Нижнего Новгорода.
Как только зритель встает на отмеченное место рядом с кубом, включается фантастический ролик. Он показывает Маркет, который мог бы существовать столетия назад: интерфейс маркетплейса сделан из деревянных элементов, конвейер работает на паровых технологиях, у курьера тоже паровой моноцикл — и он едет с посылкой по улицам старинного Нижнего Новгорода.
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Фото: архив организаторов
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