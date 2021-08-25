«Экспериментируй и ищи свой русский образ»: в Нижегородской области пройдет «День народного костюма»

«Мы предлагаем всем гостям и жителям города провести этот день, нарядившись в народный костюм. Это может быть как целый костюм, так и отдельные элементы – платок, цветное платье и украшения для женщин, жилетка, косоворотка и картуз для мужчин», — отмечают организаторы.

Программа празднования:

гуляния по музейному кварталу Городца

серия экскурсий по коллекции костюма музея Дом Графини Паниной

перформанс-переодевание и создание мужского и женского образа в русской традиции от Елены Тихомировой — (руководителя фольклорно-этнографического ансамбля «Синий лен»)

кульминация вечера — показ подлинных костюмов и реконструкций, созданных современными мастерицами

завершатся празднования традиционной русской вечеркой с песнями и хороводом

В социальных сетях проекта представят образовательную программу об истории русского костюма, его влиянии на мировую моду и современных тенденциях в области русского стиля.