«Экспериментируй и ищи свой русский образ»: в Нижегородской области пройдет «День народного костюма»

В Нижегородской области, а именно — в Городце, культурный центр «Лев и Вишня» открывает фестиваль — «День народного костюма». Команда проекта планирует вдохнуть новую жизнь в традицию и доказать, что «помнить свои корни – модно».
«Мы предлагаем всем гостям и жителям города провести этот день, нарядившись в народный костюм. Это может быть как целый костюм, так и отдельные элементы – платок, цветное платье и украшения для женщин, жилетка, косоворотка и картуз для мужчин», — отмечают организаторы.
Программа празднования:
- гуляния по музейному кварталу Городца
- серия экскурсий по коллекции костюма музея Дом Графини Паниной
- перформанс-переодевание и создание мужского и женского образа в русской традиции от Елены Тихомировой — (руководителя фольклорно-этнографического ансамбля «Синий лен»)
- кульминация вечера — показ подлинных костюмов и реконструкций, созданных современными мастерицами
- завершатся празднования традиционной русской вечеркой с песнями и хороводом
В социальных сетях проекта представят образовательную программу об истории русского костюма, его влиянии на мировую моду и современных тенденциях в области русского стиля.
18 сентября
Время: с 12:00
Место: Городец
Вход свободный.
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