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«Экспериментируй и ищи свой русский образ»: в Нижегородской области пройдет «День народного костюма»

В Нижегородской области, а именно — в Городце, культурный центр «Лев и Вишня» открывает фестиваль — «День народного костюма». Команда проекта планирует вдохнуть новую жизнь в традицию и доказать, что «помнить свои корни – модно».

«Мы предлагаем всем гостям и жителям города провести этот день, нарядившись в народный костюм. Это может быть как целый костюм, так и отдельные элементы – платок, цветное платье и украшения для женщин, жилетка, косоворотка и картуз для мужчин», — отмечают организаторы.

Программа празднования:

  • гуляния по музейному кварталу Городца
  • серия экскурсий по коллекции костюма музея Дом Графини Паниной 
  • перформанс-переодевание и создание мужского и женского образа в русской традиции от Елены Тихомировой — (руководителя фольклорно-этнографического ансамбля «Синий лен»)
  • кульминация вечера — показ подлинных костюмов и реконструкций, созданных современными мастерицами
  • завершатся празднования традиционной русской вечеркой с песнями и хороводом

В социальных сетях проекта представят образовательную программу об истории русского костюма, его влиянии на мировую моду и современных тенденциях в области русского стиля.

18 сентября

Время: с 12:00

Место: Городец

 

Вход свободный.

 

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Фото: сообщество «ВКонтакте» «День народного костюма»

 

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