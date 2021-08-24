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МИД Японии наградил руководителя балетной труппы нижегородского театра Морихиро Ивата

Российский артиста балета и руководитель балетной труппы театра оперы и балета имени Пушкина — Морихиро Ивата — награжден почетной грамотой МИД Японии за развитие культурного обмена между двумя странами через искусство.

 

Морихиро Ивата — стал единственным награжденным за развитие культурного обмена между Японией и Россией в области искусства.

«Достижения Морихиро Ивата в выстраивании дружеских отношений между нашими странами и воплощение множества проектов в искусстве были по достоинству оценены Министром иностранных дел Японии», — добавляют представители театра оперы и балета имени Пушкина.

Прочитать интервью от «НН.Собака.ru» в честь пятидесятилетия прославленного танцовщика и балетмейстера Морихиро Ивата можно здесь.


 

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Фото: Instagram Оперного театра

 

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