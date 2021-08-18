Фестиваль ретро-автомобилей пройдет в Нижнем Новгороде

21 августа в столице Приволжья пройдет фестиваль классических автомобилей «Горький Классик Нижний 800». В проекте примут участие экипажи более чем из 15 городов России и Белоруссии — всего более 100 автомобилей и 250 человек. Зрители увидят основные модели Горьковского автозавода, начиная с самых ранних (ГАЗ-А и «ГАЗ-АА») и заканчивая «Волгами» постсоветской эпохи.
Старт мероприятия — в 11:00 (у Главной проходной ГАЗа). С 15:00 до 19:00 на парковке между стадионом «Нижний Новгород» и собором Александра Невского пройдет масштабная выставка исторических моделей «ГАЗ» и развлекательная программа.
Вход на утреннюю часть мероприятия у Главной проходной ГАЗа свободный. Число одновременно находящихся на концерте определяется в соответствии с указом губернатора Нижегородской области «О введении режима повышенной готовности».
Вход на выставку бесплатный, но по специальным подтверждениям в виде:
- «Мультипасса 800»
- специальных браслетов
Пункты выдачи специальных подтверждений (браслетов) будут работать с 13.00 до 19.00 вблизи площадки проведения фестиваля.
Условиями получения подтверждения являются:
- сертификат профилактической прививки от COVID-19 (qr-код с ЕПГУ)
- отрицательный результат ПЦР-теста (срок действия — не более 3-х дней)
- отрицательный результат экспресс-теста на антигены вируса SARS-CoV-2 (срок действия — не более 3-х дней)
- сертификат об иммунизации
- результат исследования на наличие антител (срок действия — не более 60 дней)
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Фото: сообщество GORKYCLASSIC «ВКонтакте»
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