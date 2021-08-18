Фестиваль ретро-автомобилей пройдет в Нижнем Новгороде

Вход на утреннюю часть мероприятия у Главной проходной ГАЗа свободный. Число одновременно находящихся на концерте определяется в соответствии с указом губернатора Нижегородской области «О введении режима повышенной готовности».

Вход на выставку бесплатный, но по специальным подтверждениям в виде:

«Мультипасса 800»

специальных браслетов

Пункты выдачи специальных подтверждений (браслетов) будут работать с 13.00 до 19.00 вблизи площадки проведения фестиваля.

Условиями получения подтверждения являются:

сертификат профилактической прививки от COVID-19 (qr-код с ЕПГУ)

отрицательный результат ПЦР-теста (срок действия — не более 3-х дней)

отрицательный результат экспресс-теста на антигены вируса SARS-CoV-2 (срок действия — не более 3-х дней)

сертификат об иммунизации

результат исследования на наличие антител (срок действия — не более 60 дней)

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Фото: сообщество GORKYCLASSIC «ВКонтакте»