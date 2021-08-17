Нижегородец в 20-й раз покорил Эльбрус и установил на вершине горы флаг Нижнего Новгорода

Нижегородец Роман Попков во время своего 20-го восхождения на Эльбрус установил флаг Нижнего Новгорода на самую вершину горы. Мужчина профессионально занимается альпинизмом уже около 6 лет.
Свой юбилейный поход Роман Попков решил посвятить 800-летию города, установив на вершине горы флаг Нижегородской области.
«Ответственность была, флаг взял — он со мной был еще с 19 восхождения, но хотел поднять именно в юбилей, было волнение не то, что не поднимусь, а то, что погоды не будет. Я группу поднимал, трудностей у меня не было, на спуске были у участников восхождения, ну потому что это физически затратно на Эльбрус подняться — будто человек пробежал 2 марафона подряд», — делится впечатлениями альпинист.
Кроме того, нижегородец на своей личной странице в социальных сетях поделился видео, на котором он ,после восхождения на вершину Эльбруса, отжимается более 20(!) раз.
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