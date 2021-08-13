Уничтожена стрит-арт работа Рустама Qbic в Нижнем Новгороде. Теперь стена окрашена желтой краской

Арт-объект на фасаде дома 164 по улице Горького появился в рамках фестиваля «Место». Работа «Выход из реальности» создана художником из Казани — Рустамом Qbic и была посвящена способам исследования мира.
По сообщению очевидцев, на данный момент здание на Горького закрыто строительными лесами, а фасад, где раньше находился стрит-арт, окрашен желтой краской.
«Люди прошлого, создавали материал-инструмент, которым они делились в своих книжных трудах и диссертациях. Сегодня современный человек ставит своей квинтэссенцией любопытство через цифровые технологии заменяя реальные – настоящие природные инстинкты искусственным информационным полем этого живого Мира. Все ли мы изучили в этом мире, чтобы выходить из реальности?», – описывал содержание своей работы Рустам Qbic.
Рустам QBic - известный уличный художник из Казани. Участник крупнейших международных стрит-арт фестивалей и выставок.
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Фото: В Городе N, страница Рустама Qbic «ВКонтакте»
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