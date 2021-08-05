Фермерские продукты с доставкой на дом можно заказать онлайн, прямо с рынка

Популярные рынки Нижнего Новгорода Торговые ряды «Средной» на Белинского 26 и «Центральный рынок» на Чкалова 4 стали доступны на цифровом сервисе — «Твой рынок». Покупатели получают возможность, не выходя из дома посетить рынок, сделать необходимые покупки, оплатить удобным для себя способом и получить заказанные товары с доставкой на дом.

Сервис не ограничивает покупателя в выборе продавца. Покупатель сам вправе решать у кого делать покупки.

В мобильном приложении «Твой рынок» у покупателя есть выбор — использовать продуктовый рубрикатор быстро находя необходимый товар либо выбрать конкретного продавца, у которого покупатель привык закупаться. Сервис учитывает привычку покупателей совершать покупки на рынке. В один заказ можно добавлять товары разных продавцов и из любых категорий.