Фермерские продукты с доставкой на дом можно заказать онлайн, прямо с рынка

Онлайн доставку фермерских продуктов на дом запускают нижегородские рынки с помощью цифрового сервиса «Твой рынок». Торговые ряды «Средной» и «Центральный рынок» уже запустили такой формат доставки. Теперь покупатели могут не выходя из дома посетить торговые ряды, сделать покупки и получить заказанные товары на дом.
Популярные рынки Нижнего Новгорода Торговые ряды «Средной» на Белинского 26 и «Центральный рынок» на Чкалова 4 стали доступны на цифровом сервисе — «Твой рынок». Покупатели получают возможность, не выходя из дома посетить рынок, сделать необходимые покупки, оплатить удобным для себя способом и получить заказанные товары с доставкой на дом.
В мобильном приложении «Твой рынок» у покупателя есть выбор — использовать продуктовый рубрикатор быстро находя необходимый товар либо выбрать конкретного продавца, у которого покупатель привык закупаться. Сервис учитывает привычку покупателей совершать покупки на рынке. В один заказ можно добавлять товары разных продавцов и из любых категорий.
Сотрудник службы доставки соберет заказ, проверит вес и качество, упакует и доставит его до двери квартиры в удобное для покупателя время. Для тех, кто не успевает ходить за покупками есть опция самовывоза.
Цифровое решение «Твой рынок» доступно на рынках Нижнего Новгорода, Подмосковья, Ярославля и Краснодара — по сообщению команды сервиса, этот список будет пополняться.
Приложение «Твой рынок» доступно для скачивания в Play Market и Apple store.
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Фото: из Instagram «Твой рынок»
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