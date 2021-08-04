Фестиваль Botanica в парке «Швейцария» пройдет в сентябре

Организаторы ставят перед собой главную задачу — вдохновить гостей на бережное отношение к окружающей среде и здоровый образ жизни. В доступной форме будут обсуждаться темы экопросвещения, раздельного сбора отходов, экономии ресурсов и осознанного потребления.

В развлекательной программе фестиваля: концертная программа, дизайн-маркет, выставки, творческие перформансы, «зеленый лекторий», детская программа, эксперименты и инсталляции. Также, в пространстве будет работать фудкорт с полезной едой, фермерский рынок, экомаркет и большой фримаркет вещей.

Хедлайнеров музыкальной программы объявят позже.

Регистрация здесь.

Ежегодный экологический фестиваль BOTANICA должен был состояться в нижегородском парке «Швейцария» 14-15 августа, но организаторы перенесли мероприятие на 4-5 сентября.

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Фото: архив организаторов