Новая работа Нижегородского Бэнкси «Распил» появилась на одном из домов Нижнего Новгорода

Напомним, что работы Бэнкси Нижегородского не раз становились центром внимания горожан благодаря своей злободневности и оригинальности. Еще в апреле этого года на одном из зданий появилась табличка с изображением гориллы в розовой маскарадной маске, чем хотел показать, что истинное лицо невозможно скрыть за гламурным фасадом.

Новая работа отсылает зрителя к событиям марта этого года, когда в распиленном виде была найдена скульптура Максима Горького, авторства Андрея Кикина. Изначально памятник находился в парке Кулибина, а затем одну из его частей обнаружили во дворе на Рождественской. Остальные фрагменты хранились у скульптора Алексея Щитова. Власти сообщили, что собирались перенести памятник в другое место.

Вторая часть диптиха является отсылкой к обложке альбома «Wonderworld» группы Uriah Heep, на которой изображены скульптуры участников группы. В интерпретации стрит-арт художника они оказались распиленными по пояс.

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