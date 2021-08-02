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Новая работа Нижегородского Бэнкси «Распил» появилась на одном из домов Нижнего Новгорода

Таинственный уличный художник разместил диптих под названием «Распил» на одном из домов города. Такой была его реакция на благоустройство Нижнего Новгорода к 800-летию города.

 

Напомним, что работы Бэнкси Нижегородского не раз становились центром внимания горожан благодаря своей злободневности и оригинальности. Еще в апреле этого года на одном из зданий появилась табличка с изображением гориллы в розовой маскарадной маске, чем хотел показать, что истинное лицо невозможно скрыть за гламурным фасадом.

Новая работа отсылает зрителя к событиям марта этого года, когда в распиленном виде была найдена скульптура Максима Горького, авторства Андрея Кикина. Изначально памятник находился в парке Кулибина, а затем одну из его частей обнаружили во дворе на Рождественской. Остальные фрагменты хранились у скульптора Алексея Щитова. Власти сообщили, что собирались перенести памятник в другое место.

Вторая часть диптиха является отсылкой к обложке альбома «Wonderworld» группы Uriah Heep, на которой изображены скульптуры участников группы. В интерпретации стрит-арт художника они оказались распиленными по пояс.

 

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