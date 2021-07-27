18+
  • Город
  • Общество

В библиотеке на Варварской пройдет творческий вечер консультанта по светскому этикету Татьяны Поляковой

Творческий вечер консультанта по светскому этикету и коммуникациям, колумниста глянца — Татьяны Поляковой — пройдет в библиотеке на Варварской, 3. Об этом сообщает Instagram Muza Art Club.

 

 

Татьяна Полякова — международный специалист по этикету и коммуникациям, лайфстайл-колумнист глянца и единственный обладатель лицензии на преподавание этикета в Монако.

 

2 сентября

Время: 18:30

Место: библиотека на Варварской, 3

 

Старт продажи билетов будет объявлен позже. Следите за новостями в Instagram организаторов.

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: Маргарита Смагина

 

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты