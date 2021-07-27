В библиотеке на Варварской пройдет творческий вечер консультанта по светскому этикету Татьяны Поляковой

Творческий вечер консультанта по светскому этикету и коммуникациям, колумниста глянца — Татьяны Поляковой — пройдет в библиотеке на Варварской, 3. Об этом сообщает Instagram Muza Art Club.
Татьяна Полякова — международный специалист по этикету и коммуникациям, лайфстайл-колумнист глянца и единственный обладатель лицензии на преподавание этикета в Монако.
2 сентября
Время: 18:30
Место: библиотека на Варварской, 3
Старт продажи билетов будет объявлен позже. Следите за новостями в Instagram организаторов.
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